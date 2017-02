Plus d'infos sur le spectacle Gaspard Proust à Aix les Bains

CFP (L.2-107026/3-107027) en accord avec RUQ Spectacles présente : ce nouveau spectacle

GASPARD PROUSTAprès une absence de 2 ans de la scène parisienne, Gaspard Proust revient en 2016 avec un nouveau spectacle sous le coude. L'humoriste bien connu des Terriens, grâce à ses chroniques hebdomadaires dans l'émission de Thierry Ardisson, présente en toute simplicité un one-man-show intitulé "Nouveau spectacle".Gaspard Proust s'est imposé parmi les humoristes les plus talentueux de sa génération. Il pose sur la société un regard noir, ironique et décalé. Brillant, Il tord le cou aux idées stéréotypées, souligne d'un trait corrosif les contradictions humaines et manie avec virtuosité un humour noir grinçant.Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04.79.88.09.99.