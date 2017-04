Plus d'infos sur le spectacle 24 h de la vie d'une femme à Aix les Bains

LA VILLE D'AIX LES BAINS (1-1088814 / 2-1088815) présente ce spectacle

Une femme rangée traîne son ennui dans les casinos. A Monaco, elle rencontre un jeune homme qu'elle décide de sauver du jeu. Du moins le croit-elle Vertige et confusion des sentiments Jusqu'où la passion nous conduit-elle ? En vingt-quatre heures, elle devient une autre femme que celle qu'elle fut pendant quarante ans. Elle se surprend, et nous surprend à chaque seconde.Chacun se reconnaitra dans ce chef d'oeuvre. Jamais Zweig n'a montré, avec autant d'intensité, la personne inconnue qui se tapit au fond de nous, et qui attend son heure Zweig piste la naissance du désir, le chemin du sentiment, ses pièges, ses fausses pistes, ses leurres, sans relever la tête pour aboyer, critiquer ou condamner. Un voyage fascinant dans la complexité humaine.Clémentine Célarié détaille avec une infinie pudeur et une extrême délicatesse la mince frontière existant entre raison et déraison, folie et amour.Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle. Accès personnes à mobilité réduite: 04 79 88 09 99