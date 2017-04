Plus d'infos sur le spectacle Chez Re'momes à Montmelian

LA VILLE DE MONTMELIAN présente ce concert

Un vrai concert de rock pour s'en mettre plein les pneus et les z'orteilles, mais pensé et adapté pour les petites z'oreilles. De vrais morceaux d'instruments dedans (une vingtaine sur scène !). Plein de chansons tendres ou rigolotes avec des influences aussi variées que le rock, la chanson, le ska, le punk, le métal, le hip hop, le reggae, les musiques traditionnelles et plein d'autres. Véritable bric à brac sonore et visuel rarement utilisé dans les spectacles Jeune Public. Des sonorités d'instruments du monde, des textes en français qui font réfléchir, mais toujours avec humour dans un univers drôle ou décalé. REMÔ-(mes) c'est l'occasion d'un concert en famille qui ravira tant les petits que les grands. REMÔ-(mes) c'est une vraie ambiance rock'n'roll avec des mains qui tapent et des têtes qui remuent en cadence. REMÔ-(mes) c'est plus de 15 instruments différents (cornemuse, bouzouki, mandoline,...), de l'humour, un univers bric-à-brac qui roule sa bosse partout en France, REMÔ-(mes) c'est le concert à ne pas rater qui vous fera chanter et chahuter longtemps, enfants comme parents ! Réservation PMR : 04.79.84.07.31