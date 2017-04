Plus d'infos sur le spectacle Holloway Jones à Chambery

Spectacle à partir de 12 ans.

Holloway est une ado qui n’a connu que les familles d’accueil, la rue, et la prison où elle est née. Où sa mère purge sa peine. Où il y a fort à parier qu’elle retournera, c’est écrit. Mais elle a une passion, le BMX, et un allié, son entraîneur qui croit en elle et souhaite l’emmener aux Jeux olympiques… Holloway Jones est une pièce chorale, une mosaïque de saynètes qui racontent un destin de jeune fille, de sorties de route en reprises, de sauts en chutes, une quête pour échapper aux déterminismes sociaux, suivre son ambition et écrire sa propre vie. Un théâtre qui s’adresse particulièrement aux adolescents, tout en rythmes et mouvements.

