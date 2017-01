Plus d'infos sur l'Exposition Francois Morellet et ses amis à Chambery

Cette première grande exposition posthume consacrée à François Morellet explorera l'intimité de l'artiste et ses rencontres artistiques: de ses premières expérimentations des 1950's influencées par sa rencontre avec Max Bill, jusqu'à ses créations des 1980's, le musée des Beaux-Arts de Chambéry réunit une trentaine oeuvres emblématiques du plasticien français et contextualise ses créations et d'autres de sa propre collection constituée d'oeuvres de son entourage : Almir Malvignier, Manzoni, encore Ellsworth Kelly et Joël Stein... Ainsi le visiteur naviguera entre les différentes périodes de François Morellet pour terminer enfin, sur Le Fantôme de Malevitch inscrite dans la façade du musée.

