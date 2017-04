Plus d'infos sur le spectacle Sao Paulo Companhia De Dança à Chambery

ESPACE MALRAUX PRESENTE ce spectacle

Placement par la salle : billet à échanger au guichet le soir du spectacle.Un justificatif sera demandé pour les tarifs réduits.Dirigée depuis sa création en 2008 par Inés Bogéa, la prestigieuse compagnie brésilienne privilégie un répertoire diversifié qui allie virtuosité et polyvalence des danseurs et des plus grands chorégraphes. Pour cette première visite en Savoie, trois oeuvres intenses sont au programme. The Seasons d'Édouard Lock est un ballet vertigineux et acéré pour 12 danseurs, dans une relecture des Quatre Saisons de Vivaldi. Dans Gnawa, le chorégraphe Nacho Duato crée une danse sensuelle pour 14 interprètes qui se déploient sur une musique hypnotique. Enfin,Mamihlapinatapai du Brésilien Jomar Mesquita, évoque le désir amoureux avec quatre couples dans une déconstruction lascive des danses du Brésil. Trois pièces d'exception pour un pur délice de danse. ProgrammeThe Seasons d'Édouard Lock Mamihlapinatapai de Jomar Mesquita avec la collaboration de Rodrigo de CastroGnawa de Nacho DuatoInformations PMR : 04 79 85 55 43