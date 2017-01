Plus d'infos sur le spectacle Cie Phoenix à Chambery

MJC TOTEM (L.1-1089040, L.2-1089038 L.3-1089039) présente

Chorégraphes : Florie Mongrédien, Blaise Soklounon et Habib Benziane Selon Charles Darwin, l'évolution est l'adaptation au milieu naturel. L'individu le mieux équipé pour survivre dans un environnement donné permet à son espèce de proliférer en lui transmettant ses caractéristiques. La danse hip hop n'a aucune limite. Elle respire la liberté. Elle est en perpétuel mouvement et a soif d'inspirations. Subtile balance entre savoir et innovation, elle doit sa survie à sa capacité d'adaptation, de fusion et d'entraide. Chacun d'entre nous souhaite être quelqu'un, être reconnu en tant qu'individu libre et unique. Nous avons tous ce désir d'exister. « La danse hip hop est notre moyen à nous, d'Être ».