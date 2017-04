Plus d'infos sur le concert Un Requiem Imaginaire à Chambery

ESPACE MALRAUX PRESENTE ce spectacle

Placement par la salle : billet à échanger au guichet le soir du spectacle.Un justificatif sera demandé pour les tarifs réduits.Après Les 31 créations : Revenant et L'Âme Amoureuse, le choeur Spirito (Choeurs et Solistes de Lyon et Choeur Britten) revient sous la direction de Nicole Corti pour ce concert... improvisé ! Car c'est le compositeur, pianiste virtuose et improvisateur Jean-François Zygel qui tissera au fil de son inspiration la trame de ce requiem imaginaire ! Le requiem, la messe des morts, a inspiré les plus grands compositeurs de la Renaissance à nos jours. A partir des grands extraits de la tradition chantée, Jean-François Zygel invente un Requiem du XXIe siècle, en orchestrant un savant va et vient entre le choeur et le piano. Programme Purcell Motets « Remember me » & « Hear my prayer » JS Bach Komm, Jesu, Komm Mozart Lacrimosa Fauré In Paradisium Duruflé Agnus Deiet domine Jesu Christe Schubert Psaume 23 Poulenc Stabat Mater Stravinski Symphonie de Psaumes Ligeti Lux aeterna Zygel improvisations, créationInformations PMR : 04 79 85 55 43