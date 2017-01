Plus d'infos sur le concert Ukulele Orchestra Of Great Britain à Chambery

ESPACE MALRAUX PRESENTE ce spectacle

Placement par la salle : billet à échanger au guichet le soir du spectacle.Un justificatif sera demandé pour les tarifs réduits.Huit instruments, huit voix et seize mains qui ont changé le monde du ukulélé ! De Tchaikovsky à Nirvana en passant par Otis Redding, des chansons des années 1960, des thèmes de films et de westerns spaghetti, depuis plus de 30 ans, le Ukulele Orchestra fait vibrer la musique et nous, avec. Après le Carnegie Hall à New York, le Royal Albert Hall à Londres et l'opéra de Sydney, ils se produisent (enfin !) sur la scène de Malraux. Airs populaires et humour british au rendez-vous !Informations PMR : 04 79 85 55 43