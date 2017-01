Plus d'infos sur le concert La Canaille à Chambery

MJC TOTEM présente

Rap innovant À deux pas du bitume, proférant une parole libératrice, La Canaille livre un cri d'émancipation poétique, intense et spontané. Lucide, impliqué et impliquant, La Canaille décrit un carcan usinier sauvage, difficile, réel, en proie à la montée des extrêmes, au combat politique affirmée, libre de ses mots face à des parcours de vie intenables. Un impact contagieux, vérifiable sur scène : Capable de toucher le plus grand nombre, en abordant des thèmes universels, l'homme porte un message multiforme, alimenté par un parcours singulier, libre et moderne.