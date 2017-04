Plus d'infos sur le concert Blockbuster à Chambery

C’est un film. Un film doublé en direct. Un film dont on connaît toutes les images mais que l’on n’a jamais vu. En 1 400 plans de films américains, avec doublages, bruitages et musiques live, Blockbuster est LE mashup ultime (association de plans de films différents à des fins parodiques), un grand détournement joué en direct, sur scène et écran géant. Avec leur humour féroce, trois acteurs et deux musiciens du Collectif Mensuel (belge) triturent les images et façonnent une fiction contestataire… Avec Stallone, Julia Roberts et Brad Pitt, bien sûr !

Site web : http://www.espacemalraux-chambery.fr/spectacle/blockbuster/