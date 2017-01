Plus d'infos sur le concert Kendji Girac à Albertville

Thierry Suc (L.2-1066729) présente ce concert.

KENDJI GIRAC ENSEMBLE EN TOURNEE A PARTIR DE MARS 2016 ET AU PALAIS DES SPORTS DE PARIS A PARTIR DU 19 AVRIL 2016 Avec plus d'un million d'albums vendus et une première tournée jouée à guichets fermés , KENDJI vous donne rendez-vous à partir de mars 2016 pour vivre ENSEMBLE une nouvelle tournée dans les plus grandes villes de France.Réservations pour les Personnes à Mobilté Réduite : pmr@rpo.net