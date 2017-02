Plus d'infos sur le spectacle Slava's Snow Show à Chambery

ESPACE MALRAUX PRESENTE ce spectacle

Placement par la salle : billet à échanger au guichet le soir du spectacle.Un justificatif sera demandé pour les tarifs réduits.Dans les années 1960, à Leningrad, Slava Polounine, Inspiré tant par la poésie mélancolique du clown soviétique Enguibarov, que par l'art du mime Marceau et le comique de Chaplin, Slava Polounine a créé Assissaï, un clown jaune en pantoufles rouges. Rejoint par une troupe de compagnons loufoques et irrévérencieux, il en a fait un show et arpente depuis les scènes du monde entier. Tout coupe le souffle : la beauté des décors, la manière de décrire la vie sans jamais prononcer un mot, et l'inventivité des gags, qui vont faire boule de neige jusqu'à déclencher une vraie tempête, de neige et de rires, dans la salle, transformée en terrain de jeu pour clowns hirsutes et spectateurs hilares !Informations PMR : 04 79 85 55 43